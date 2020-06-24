Kültür ve sanat tesisleri için 'kontrollü normalleşme' genelgesi (Sinemalarda yeni dönem kuralları)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonu'na, Türkiye Otelciler Birliği'ne, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'ne, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'ne 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci' konulu genelge gönderildi.



Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme sürecine geçildiği belirtilen genelgede, kültür ve sanat faaliyetlerinin güvenli gerçekleştirilebilmesi için kültür ve sanat tesislerinde, önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanmasının gerektiği ifade edildi. Genelge kapsamında alınacak önlemler, 'Giriş, fuayede ve salonlar', 'Sanatçı ve personel', 'Temizlik ve Bakım', 'İşletme/personel araçları' başlıkları altında belirlendi.

Alınması gereken önlemler şöyle sıralandı: