Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'da tiyatro açıklaması

YENİ DÖNEM DESTEKLERİ EYLÜL AYINDA AKTARILACAK

2019-2020 sezonunda özel tiyatrolara 6 milyon 100 bin liralık bir bütçe ayrıldığını, bunun karşılığında belli sayıdaki oyunu oynamaları gibi özel tiyatroların yükümlülüğü olduğunu kaydeden Yavuz, ancak salgın sebebiyle bunun gerçekleştiremediklerini ifade etti. Bakan Yardımcısı Yavuz, özel tiyatrolar için mevzuat değişikliğine giderek bir nevi af getirdiklerini belirterek, "Bir önceki sezonda yaptıkları maddi yardımı yerine getirememiş olsalar bile onlara yaptırım yapmadık, bütçeyi geri çekmedik. O bütçeyi tiyatrolarımızda bıraktık" dedi.

2020-2021 sanat sezonu için yıllık desteklerde de limitleri artırdıklarını bildiren Yavuz, şu ifadelere yer verdi: "Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. 400'den fazla tiyatro yıllık destekler için başvurdu. Biz yaz aylarında yaptığımız yeniliklerle proje maliyetinin eskiden yüzde 50'sini karşılayabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e kadar desteğimizi artırdık. Destek üst limitlerini de iki katına çıkardık. 80 bin liradan 150 bin liraya çıkardık. Geleneksel tiyatrolar için yıllık 15 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Başvuruları da erkene aldık. İnşallah yeni dönem desteklerini eylül ayında kendilerine aktarmış olacağız."