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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Truva gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik

Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu'ndaki "Truva" gösterisiyle Rusların gönlünü fethettiklerini söyledi.

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    Bakan Ersoy, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Türkiye ile Rusya arasında ilan edilen "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde gösterimi yapılan Truva Operası'nın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.
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    Bolşoy Tiyatrosu'nda Truva Operası'nın ayakta alkışlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ersoy, "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılının açılış gecesinde Bolşoy Tiyatrosu'ndaki 'Truva' gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik. İzleyiciler gösteriyi dakikalarca ayakta alkışladı." dedi.
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    Ersoy, bu yıl karşılıklı birçok etkinliğinin düzenleneceğini dile getirerek, "Karşılıklı kültür-turizm yılı kapanışı İstanbul Pera'da bir Rus sergisiyle yapılacak." ifadelerini kullandı.
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    Türkiye'nin Moskova Uluslararası Film Festivali'ne onur konuğu olarak davetli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, söz konusu festivalde Türk filmlerinin de yer alacağını belirtti.
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    Bakan Ersoy, ilerleyen dönemde Moskova’da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde kullanılan kostümlerin yer aldığı bir sergi düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
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