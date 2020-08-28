Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı

Konser öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Patara’nın Orta Tunç ve Demir Çağı'ndan Helen ve Roma dönemine, sonunda da Türk egemenliğine ulaşan bir serüvenin toprağı olduğunu söyledi. Yüzyıllar öncesi medeniyetlerin mirasını taşıyan, doğası da tarihinin görkemiyle yarışan Patara'nın caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan kumsalıyla da doğal yaşamın en özel bölgelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Patara’nın arkeolojik kazıları yıl geneline çıkarma projesine dahil edilen 20 bölgeden biri olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2020’yi Patara Yılı ilan ederek bu yolda çok ciddi bir adım attığını aktaran Bakan Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.