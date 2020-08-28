Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi ‘Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Patara Yılı Konseri' düzenlendi. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız" dedi. Ersoy, "2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.

DHA 28.08.2020 - 09:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı - 1

Konser öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patara’nın Orta Tunç ve Demir Çağı'ndan Helen ve Roma dönemine, sonunda da Türk egemenliğine ulaşan bir serüvenin toprağı olduğunu söyledi. Yüzyıllar öncesi medeniyetlerin mirasını taşıyan, doğası da tarihinin görkemiyle yarışan Patara'nın caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan kumsalıyla da doğal yaşamın en özel bölgelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Patara’nın arkeolojik kazıları yıl geneline çıkarma projesine dahil edilen 20 bölgeden biri olduğuna işaret etti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı - 2
'2021'İN DE PATARA YILI İLAN EDİLMESİNİ ÖNERECEĞİZ'

Patara Antik Kenti'nin her parçasını insanlığa kazandırmak için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Ersoy, insanlarla Patara’yı buluşturmak, bilinirliğini artırmak, taşıdığı evrensel değerleri paylaşma adına faaliyetler yaptıklarını kaydetti. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı - 3
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2020’yi Patara Yılı ilan ederek bu yolda çok ciddi bir adım attığını aktaran Bakan Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı - 4
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 949'uncu yılında Malazgirt ve 98'inci yılında Dumlupınar zaferlerini büyük bir gururla kutladığını da belirterek, "Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Tarihi değiştiren bu iki meydan savaşı, Anadolu'nun dünya döndükçe Türk milletinin vatanı olacağının, bunun aksini düşünenlerin milletimizin iradesi karşısında hüsrana uğrayacağının ilanıdır. Başta İstiklal harbimizin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'nun fatihi Sultan Alparslan olmak üzere tarihimizi şanla ve şerefle yazan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyorum" diye konuştu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı - 5
Bakan Ersoy’un konuşmasının ardından konser etkinliğine geçildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı - 6
Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk, dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, popüler dizi La Casa de Papel'de seslendirdiği 'My Life Is Going On' şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Cecilia Krull, Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana, Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs sahneye çıktı.

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