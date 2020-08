Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2020’yi Patara Yılı ilan ederek bu yolda çok ciddi bir adım attığını aktaran Bakan Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.

Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk, dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, popüler dizi La Casa de Papel'de seslendirdiği 'My Life Is Going On' şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Cecilia Krull, Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana, Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs sahneye çıktı.