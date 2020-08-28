Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı

DHA 28.08.2020 - 09:27
Konser öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patara’nın Orta Tunç ve Demir Çağı'ndan Helen ve Roma dönemine, sonunda da Türk egemenliğine ulaşan bir serüvenin toprağı olduğunu söyledi. Yüzyıllar öncesi medeniyetlerin mirasını taşıyan, doğası da tarihinin görkemiyle yarışan Patara'nın caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan kumsalıyla da doğal yaşamın en özel bölgelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Patara’nın arkeolojik kazıları yıl geneline çıkarma projesine dahil edilen 20 bölgeden biri olduğuna işaret etti.