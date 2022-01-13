Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan O Günün Hikayesi filminin galasına katıldı

Bakan Ersoy, gala gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, insanı harekete geçiren sanatın bir bilgiyi, duyguyu, bir anı ya da asırları kitlelere anlatmak için kullanıldığında istenen etkiyi sağlamada ve arzulanan hedefe ulaşmada en doğru seçim olduğunu belirtti.



İnsanın kendi iradesiyle aradığı cevapları ve ulaştığı sonuçları kolay kolay unutamayacağını ifade eden Ersoy, "Bizi biz yapan yaşanmışlıkların ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının ne denli hayati bir konu olduğunu, hatta günümüzde bunun varlık ile yokluk arasında bir seçim haline geldiğini düşünürsek sanatın bu gücünü kullanmanın önemini daha net anlayabiliriz. Zira küreselleşen dünya gerçeği, içinde barındırdığı olumlu yönlerle gözümüzü o denli kör edebiliyor ki popülizm denen propaganda aracı ile zihinleri sömürgeleştirmenin de bu düzenin bir parçası olduğu gözlerden kaçabiliyor" diye konuştu.