Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni CSO binasını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni konser binasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni konser binasında bugün incelemelerde bulundu. Ersoy'a Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da eşlik etti. 29 Ekim'de açılması hedeflenen CSO binasına, temmuz itibarıyla idari ofisler taşınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni CSO binasındaki incelemelerinden fotoğraflar...