Kurt Cobain'in gitarı en az 1 milyon dolara alıcı bulacak

Nirvana'nın ünlü solisti Kurt Cobain'in MTV Unplugged performansında çaldığı akustik gitarın açık artırmayla en az 1 milyon dolara satılması bekleniyor. Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in unutulmaz MTV Unplugged performasında çaldığı akustik gitar haziran ayındaki açık artırmada satılacak. Julien's Müzayedecilik yaptığı açıklamada Cobain'in 1959 model Martin D-18E akustik gitarın satılacağını duyurdu. Cobain'in ölümünden 5 ay önce çaldığı gitarın açık artırmadaki başlangıç fiyatının en az 1 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon TL) olarak belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda ise Cobain'in giydiği hırka açık artırmada rekor fiyata alıcı bulmuştu. 334 bin dolar'a (yaklaşık 2 milyon TL) satılmış ve şimdiye dek satılan en pahalı hırka unvanını kazanmıştı.