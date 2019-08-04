Kurul Kalesi'nde kazılar yeniden başladı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, bu yılki kazıları, geçen yıldan itibaren üniversitenin bölünmesiyle birlikte artık kazıları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Arkeoloji Bölümü olarak yürüttüklerini söyledi. Şu ana kadar kalenin yüzde 60’ının açığa çıkartıldığını belirten Prof. Dr. Şenyurt, “Yaklaşık 20 kişilik bir arkeoloji ekibi, 15 kişilik de çalışma arkadaşlarımızla beraber bu yıl Kurul Kalesi’nde 10’uncu sezonumuzu başlattık. İlk başladığımız günden bugüne kadar Kurul Kalesi’nde 570 rakımlı noktada kurulmuş olan kalenin, yaklaşık yüzde 60’ına yakın kısmını açığa çıkarttık. Bu çalışmalarımız sırasında özellikle hem dini, hem de askeri açıdan önemli olan arkeolojik bulgulara mimari ve küçük buluntu anlamında rastladı. Tabi Doğu Karadeniz’de 10 yıl önce ilk başlattığımız bu çalışmalar bölgedeki bu nitelikteki ilk çalışmalardı. Gerek arkeoloji camiası, gerek yöre halkı tarafından ve yerel idarecilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Bakanlığımızın da destekleri ile 10 yıldır bu çalışmalar devam ediyor” dedi.





