Kütahya Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 14:06
Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde eylül ayından beri kazı çalışmaları yürütülüyor.
Kazı başkanlığını yürüten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, önceki senelerde yapılan sondaj çalışmalarında 8 bin yıl öncesine ait izlere rastlanan höyükteki kazıların 30 yıl sürmesinin planlandığını söyledi.
İlk çıkan bulguların bölgenin 4 bin yıl öncesinde üretim ve bir ticaret merkezi olduğuna işaret ettiğini belirten Fidan, "Hem batı, hem doğu ile çok ilişkili bir yerleşim var karşımızda. Özellikle Orta Anadolu ile Mezopotamya arasında organize ticaretin kayıp halkasının Tavşanlı Höyük'ü olabileceği ya da Batı Anadolu'da başka bir ticaret merkezi olabileceği konusunda araştırmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Fidan, kazı çalışmalarında höyüğün büyük kısmının yandığını tespit ettiklerini aktardı.
Çalışmalar ilerledikçe daha fazla bulguya ulaşacaklarını dile getiren Fidan, "Özellikle yangın tabakalarına rastladığımız için çok fazla buluntumuz olduğunu söyleyebilirim. Sadece günlük hayatlarında kullandıkları değil genel olarak endüstrileşmiş seri üretimin yapıldığını burada bulduğumuz aletler vasıtasıyla söyleyebiliyoruz" diye konuştu.
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