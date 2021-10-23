Kütahya Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

İlk çıkan bulguların bölgenin 4 bin yıl öncesinde üretim ve bir ticaret merkezi olduğuna işaret ettiğini belirten Fidan, "Hem batı, hem doğu ile çok ilişkili bir yerleşim var karşımızda. Özellikle Orta Anadolu ile Mezopotamya arasında organize ticaretin kayıp halkasının Tavşanlı Höyük'ü olabileceği ya da Batı Anadolu'da başka bir ticaret merkezi olabileceği konusunda araştırmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.