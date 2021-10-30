Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası "Afrodit" ile şarap tanrısı "Dionysos" heykellerinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 09:59

Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 1

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kentteki kazılar, Müze Müdürlüğünce sürdürülüyor. Kazı koordinatörü Dumlupınar Üniversites Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun,  geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Aizanoi'deki çalışmaların 100 işçi ve 27 teknik personelle ara verilmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 2

Penkalas Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü belirten Coşkun, "Antik çağda 'Penkalas', günümüzde 'Kocaçay' olarak bilinen çay yatağında kazı çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 3

Coşkun, oldukça yıkılmış ve harap durumdaki köprünün de ayaklarını ortaya çıkarmaya başladıklarını ifade etti.

Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 4

Çaydaki kazı sırasında iki önemli heykel başını gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu: "Bunlardan biri yaklaşık 50 santimetre yüksekliğindeki, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen 'Afrodit' heykel başı. Diğeri ise mitolojide şarap tanrısı olarak bilinen 45 santimetre yükseklikte 'Dionysos' heykel başı. Daha önceki çalışmalarımızda genellikle heykellerin gövdelerini tespit ederken açıkçası hiç baş bulamıyorduk. Bu heykel başlarıyla karşılaşmamız bizi oldukça sevindirdi."

Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 5

Heykel başlarının Roma dönemindeki inanç sistemi konusunda bilgiler verdiğini dile getiren Coşkun, "Antik Yunan tanrıları Afrodit ve Dionysos'un isim değiştirerek Roma döneminde de varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Antik Yunan'daki çok tanrılı kültürün Roma döneminde de önemini kaybetmeden uzunca süre var olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli bulgular. Elde edilen bulgular, bölgede bir heykel atölyesi olabileceğini düşündürüyor" dedi.

İşte diğer kareler...

Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 6
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 7
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 8
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 9
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 10
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 11
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 12
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu - 13

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