Kütahya'daki höyükten çıkarılan binlerce eser Anadolu arkeolojisine kazandırıldı

Roma ve Helenistik dönemleri ile Demir Çağı, Orta Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı'nın 3. ve 2. devirleri olmak üzere 6 farklı dönem ve bunlara ait 15 evre kazılarak çıkarılan eserler, Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.