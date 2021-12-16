Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı ile Roma Dönemi’ne ait yerleşimlere ulaşıldı. Türkiye'nin en büyük kurtarma kazısı projeleri arasında yer alan höyükteki çalışmalarda 50 teknik personelin yanı sıra 250 işçi görev alıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 15:15 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 15:18

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 1

'daki Seyitömer Höyüğü altındaki 12 milyon tonluk linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da başlatılan kurtarma kazısı, Çelikler Holding sponsorluğunda 3 yıldır Kütahya Müze Müdürlüğü denetiminde sürüyor.

Kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimlere ulaşıldı.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 2

Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, Türkiye'nin en büyük kurtarma kazısı projeleri arasında yer alan höyükteki çalışmalarda antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 teknik personelin yanı sıra 250 işçinin görev aldığını söyledi.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 3

Anadolu arkeolojisi bakımından aydınlatılması gereken önemli noktaları ortaya çıkardıklarını vurgulayan Ünan, "Gerek mimari kalıntıları gerekse küçük buluntularıyla ardından Erken Tunç Çağı 3 ve 2'nci dönemler arasını temsil edilen bir tabakanın kazısını tamamen yaptık. Bu sezon Erken Tunç Çağı 2 tabakasının en üst katmanını tamamen açtık. Bu bize önemli sonuçlar verdi” dedi.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 4

Nazan Ünan, höyüğün düzlüğünde bulunan Roma Dönemi yerleşmesinin devamını açığa çıkardıklarını söyledi.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 5

Orta Tunç Çağı'na tarihlenen yerleşimin sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ünan, "Batı Anadolu'da tamamının kazısının yapıldığı çok fazla merkez yok. Biz bu üç yıl boyunca 3-4 farklı dönem ve 3 tabakada çalıştık. Bu tabakaların tamamını açığa çıkardık. Bunlardan birincisi Erken Tunç Çağı 3 dönemine ait hem höyüğün üstünde hem yamaçlarında devam eden büyük bir yerleşimi açığa çıkardık” diye konuştu.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 6

BAZI MEKANLAR YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Ünan, surlarla çevrili Erken Tunç Çağı 2 yerleşimindeki bazı mekanların yangın geçirmiş olduğunu da belirtti.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 7

SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ'NÜN ÖZELLİĞİ

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan Seyitömer Höyüğü, il merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ çalışma alanında bulunuyor.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 8

Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 ve boyu 150 metre olan höyükte kurtarma kazısına, altındaki linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da Eskişehir Müzesi Müdürlüğünce başlandı.

Höyük, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü tarafından kazıldı.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 9

TKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda kazılar, 2006'da DPÜ Arkeoloji Bölümüne devredildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Bilgen başkanlığında öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan kazı heyeti, çalışmalarını 2014'e kadar sürdürdü. Höyükten çıkarılan 17 binden fazla eser, sergilenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı - 10

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