Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün yüzüne çıkarıldı

Orta Tunç Çağı'na tarihlenen yerleşimin sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ünan, "Batı Anadolu'da tamamının kazısının yapıldığı çok fazla merkez yok. Biz bu üç yıl boyunca 3-4 farklı dönem ve 3 tabakada çalıştık. Bu tabakaların tamamını açığa çıkardık. Bunlardan birincisi Erken Tunç Çağı 3 dönemine ait hem höyüğün üstünde hem yamaçlarında devam eden büyük bir yerleşimi açığa çıkardık” diye konuştu.