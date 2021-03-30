Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü
Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filminin sahnelerinin bir bölümünün çekildiği ev otele dönüştürüldü. ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki evin, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.
Abone ol
Paylaş
30.03.2021 - 17:01
Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmi bugünlerde yine gündemde. Filmin ABD'nin Pennsylvania eyaletinde çekildiği ev otele dönüştürülüyor.
Filmde Jodie Foster'in canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling'in Ted Levine'nin hayat verdiği seri katil Buffalo Bill'i yakaladığı sahneler bu evde çekilmişti.
1910'da inşa edilen evin 4 yatak odası bulunuyor. Filmin çekimleri evin mutfağı ve bodrumunda da yapılmıştı.
Evin yakında rehberli turlar, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.
1991 yapımı olan film, 7 dalda Oscar'a aday oldu. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödül kazandı. Film ayrıca En İyi Film Oscar'ını alan tek gerilim-korku filmi olarak da tarihi geçti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.