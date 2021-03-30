Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü

Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filminin sahnelerinin bir bölümünün çekildiği ev otele dönüştürüldü. ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki evin, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.

30.03.2021 - 17:01

Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü - 1
Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmi bugünlerde yine gündemde. Filmin ABD'nin Pennsylvania eyaletinde çekildiği ev otele dönüştürülüyor.


Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü - 2
Filmde Jodie Foster'in canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling'in Ted Levine'nin hayat verdiği seri katil Buffalo Bill'i yakaladığı sahneler bu evde çekilmişti.


Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü - 3
1910'da inşa edilen evin 4 yatak odası bulunuyor. Filmin çekimleri evin mutfağı ve bodrumunda da yapılmıştı.


Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü - 4
Evin yakında rehberli turlar, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü - 5
1991 yapımı olan film, 7 dalda Oscar'a aday oldu. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödül kazandı. Film ayrıca En İyi Film Oscar'ını alan tek gerilim-korku filmi olarak da tarihi geçti.

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