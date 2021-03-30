Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü

Evin yakında rehberli turlar, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.

1991 yapımı olan film, 7 dalda Oscar'a aday oldu. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödül kazandı. Film ayrıca En İyi Film Oscar'ını alan tek gerilim-korku filmi olarak da tarihi geçti.