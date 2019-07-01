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Kylie Minogue Glastonbury Festivali’nde ağladı

ntv.com.tr

Meme kanseri teşhisi konulmasından 14 yıl sonra ilk kez Glastonbury Festivali'nde sahne alan Kylie Minogue, “Keşke her şey daha farklı olsaydı" diyerek ağladı.

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    Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Kylie Minogue, 14 yıl aradan sonra ilk Glastonbury Festivali konserini verdi.

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    51 yaşındaki şarkıcı, 2005 yılında meme kanseri teşhisi konulmasıyla hem Glastonbury performansını hem de o yılki turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı.

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    Ameliyat olan ve ardından kemoterapi gören Minogue, uzun yıllar Glastonbur’ye sahne alamamıştı.

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    İngiltere’nin Glastonbury şehrindeki Worthy Çiftliği’nde yapılan dünyanın en büyük açık hava festivalinde, Minogue, 100 bin kişilik kalabalığa, “Keşke her şey daha farklı olsaydı, ama hayat böyle” dedi.

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    Ünlü şarkıcı, 75 dakika süren sahne performansında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

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    Konser esnasında Coldplay solisti Chris Martin’i sahneye davet eden Minogue, Martin ile birlikte Can't Get You Out Of My Head şarkısını seslendirdi.

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    Minogue, Avustralyalı şarkıcı Nick Cave ile de Where The Wild Roses Grow şarkısına düet yaptı.

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    Konser esnasında beş kıyafet giyen Minogue’un en göz alıcı kıyafeti, 50 bin sterlin değerindeki Kolchagov Barba tasarımı altın rengi elbise oldu.

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    İşte Minogue'un Glastonbury Festivali performansından yansıyan dikkat çekici anlar...
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