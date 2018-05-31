La Casa De Papel'in Berlin'i yeni dizisinden bir kare paylaştı
ntv.com.tr
İspanyol dizisi La Casa de Papel’de Berlin’i canlandıran Pedro Alonso, yeni dizisi Diablo Guardian’dan bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. 46 yaşındaki oyuncunun ardından, dizinin resmi hesabı da farklı kareler yayımladı.
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İspanyol dizisi La Casa de Papel’de Berlin karakterine hayat veren oyuncu, Amazon’un yapımcılığını üstlendiğini yeni dizisi “Diablo Guardian”dan bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
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46 yaşındaki oyuncunun ardından dizisinin resmi hesabı da farklı kareler yayımladı.
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3Meksikalı yazar Xavier Velasco’nun Diablo Guardian (Şeytani Koruyucu) adlı çok satan romanından uyarlanan dizinin başrolü Pedro Alonso, Narcos dizisinde hafızalarda yer eden Meksikalı oyuncu Paulina Gaitan ile paylaşıyor.
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Amazon Prime’dan izlenebilen dizinin ilk sezonun IMDB puanı ise, şu anda 6,3.
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Alonso’nun 2.sezon finalinde veda ettiği La Casa de Papel’in 3.sezonunun ise 2019 yılında izleyiciyle buluşacağı daha önce Netflix tarafından duyurulmuştu.
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