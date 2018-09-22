La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull İstanbul'da
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Dünya çapında ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğindeki yorumuyla üne kavuşan Cecilia Krull ilk kez İstanbul'da konser verdi.
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1La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğindeki yorumuyla üne kavuşan Cecilia Krull, İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
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Müzisyen bir ailede yetişen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan İspanyol caz sanatçısı, Salon İKSV'de hayranlarıyla bir araya geldi.
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Krull, ilginin yoğun olduğu konserde, jenerik şarkısı "My Life is Going On"un yanı sıra kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalar seslendirdi.
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Farklı dillerde şarkılar söyleyen sanatçıya, sözleri Manel Santisteban imzası taşıyan "My Life is Going On" şarkısında seyirciler de eşlik etti.
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Cecilia Krull, bugün tekrar Salon İKSV'de konser verecek.
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