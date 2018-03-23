La Casa De Papel'in yerine koyabileceğiniz diziler
ntv.com.tr
Türkiye dahil tüm dünyada yankı uyandıran Netflix orijinal dizisi La Casa de Papel’in ikinci sezon bölümleri 6 Nisan’dan itibaren yayınlanacak. Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsızın, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesi'ne kilitlediği heyecan dolu dizinin yeni bölümlerini beklerken, onun yerine koyabileceğiniz 5 dizi önerisi…
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1
Peaky Blinders
20. yüzyılın henüz başlarında İngiltere’nin Birmingham şehri. Gözünü yükseklere dikmiş acımasız mafya babası Tommy Shelby’nin hikayesi. Dört sezon. Cillian Murphy, Tom Hardy ve Adrien Brody’li.
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2
Dirk Gently’s Holistic Detective Agency
Sıra dışı amatör dedektif Dirk ile gönülsüz asistanı Todd, karmaşık ve tehlikeli doğaüstü gizemleri gelişigüzel yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar. Elijah Wood başrolde.
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3
O Mecanismo
Devletin petrol ve inşaat şirketleri üzerinden yolsuzluk yaptığı iddialarının soruşturulması sırasında Brezilya'da bir skandal patlak veriyor. Dizi gerçek olaylardan esinlendi. 23 Mart’ta Netflix’te başlıyor.
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4
Manhunt: Unabomber
2017 yapımı dizide halk, yaşanan saldırılar nedeniyle paniğe gark olmuş vaziyette ama FBI’ın elindeki ipuçları yetersiz. Bu nedenle yetkililer, Unabomber'ı bulmaya yardım etmesi için yeni tür bir profilciye başvuruyor.
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5
American VandalYine ABD, yine bir okul baskını… Eylemin baş şüphelisi suçsuz olduğunu ileri sürer. Bunu kanıtlamak için de bir film yapımcısıyla işbirliği yapar.