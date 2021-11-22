Lady Gaga: Britney Spears'la çalışmak istiyorum

Haberler 22.11.2021 - 08:38
Patrizia Gucci'yi canlandırdığı Gucci Ailesi (House of Gucci) filmiyle gündemde olan Lady Gaga, babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere ulaşan Britney Spears ile ilgili destek mesajlarına devam ediyor.
Independent'ın haberine göre; Gaga, geçen hafta Instagram'dan Spears'a verdiği desteği geçen hafta vasiliğini sona erdirme savaşını tamamlamasının ardından yineledi.
35 yaşındaki şarkıcı "Britney Spears'ı tüm kariyeri boyunca sevdim. Ona saygı duydum, gücüne hayran kaldım. Britney, pek çok kişiye güç verdi ve hâlâ veriyor. Bugün senin adına daha mutlu olamazdım. Olanları asla hak etmedin" dedi.
Meslektaşıyla işbirliği yapmak istediğini belirten Gaga "Britney'in tüm işlerini seviyorum. Sadece tek bir şarkıyı en sevdiğim olarak seçemem. Ama I Did It Again tabii ki en sevdiklerimden biri" dedi.
Gaga, Britney'le birlikte Amerikan Müzik Ödülleri'nde yer aldıkları bir fotoğrafı da paylaştı.
Lady Gaga'nın yanı sıra Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Jeremy Irons gibi yıldız isimlerin başrolleri paylaştığı House of Gucci, 26 Kasım’da gösterime girecek.
House of Gucci filmi, Maurizio Gucci cinayetinin perde arkasında yaşananları konu ediyor. Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayeti ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan kişi, eski eşi Patrizia Reggiani.