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Lady Gaga kostümleri için sergi açtı

ntv.com.tr

Lady Gaga, en çok ses getiren 'el elbisesi' ile diğer sahne ve kırmızı halı kıyafetlerini Haus of Gaga Las Vegas'ta sergiliyor.

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    Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga, kendisiyle özdeşleşen kostümlerini ve aksesuarlarını Las Vegas’ta sergiliyor.

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    33 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Park MGM’de, küratörlüğünü Nicola Formichetti’nin üstlendiği Haus of Gaga Las Vegas adlı sergiyi açtı.

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    Sergiye gidenler Lady Gaga'nın pek çok ikonik elbisesi gibi en çok akılda kalan 2010 MTV Video Müzik Ödülleri'nde giydiği, çiğ dana bifteğinden yapılan ‘et elbise’yi de yakından görme fırsatı yakalayacak.

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    Oscar ve Grammy ödüllü sanatçı Lady Gaga, mini bir kostüm müzesi görünümündeki sergiyle ilk kez kostüm, peruk ve aksesuarlarını yakından görme imkanı yarattı.

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    İşte, gerek konserlerinde gerekse de katıldığı kırmızı halı etkinliklerinde birbirinden çılgın kıyafetleriyle tanınan Lady Gaga'nın kostüm sergisinden yansıyanlar...
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