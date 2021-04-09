Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde

Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği House of Gucci filminin çekimleri, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor. Hayranları Lady Gaga, Jared Leto ve Adam Driver'ı set fotoğraflarından tanımakta güçlük çekti.

ntv.com.tr 09.04.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 10:29

Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 1
Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği House of Gucci filminin çekimleri, İtalya'nın Roma kentinde yapılıyor.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 2
Yeni gelen set fotoğraflarında Lady Gaga, Jared Leto ve Adam Driver yer alıyor.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 3
Film için her biri tanınmaz görünümde olan oyuncular arasında en çok değişen isim Oscar'lı oyuncu Jared Leto.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 4
49 yaşındaki Leto, kelleştirilen saçları ve olduğundan daha kilolu görünümüyle hayranlarının dikkatini çekti.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 5
Sarı saçlarıyla tanınan Lady Gaga da sette koyu renk saçlarıyla bambaşka biri gibi görünüyordu.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 6
Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci'nin hayatına odaklanılan House of Gucci filminde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci'nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanılıyor.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 7
Filmde, Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani'ye Lady Gaga hayat veriyor.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 8
Maurizio Gucci'ye Adam Driver hayat verirken, Jared Leto da Gucci markasının kurucusu Aldo Gucci'nin oğlu Paolo Gucci'yi canlandırıyor.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 9
Film, Sara Gay Forden imzalı The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitaptan uyarlandı.
Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde - 10
House of Gucci'nin planlanan vizyon tarihi 24 Kasım 2021.

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