Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde
Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği House of Gucci filminin çekimleri, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor. Hayranları Lady Gaga, Jared Leto ve Adam Driver'ı set fotoğraflarından tanımakta güçlük çekti.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 09.04.2021 - 10:28| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 10:29
Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği House of Guccifilminin çekimleri, İtalya'nın Roma kentinde yapılıyor.
Yeni gelen set fotoğraflarında Lady Gaga, Jared Leto ve Adam Driver yer alıyor.
Film için her biri tanınmaz görünümde olan oyuncular arasında en çok değişen isim Oscar'lı oyuncu Jared Leto.
49 yaşındaki Leto, kelleştirilen saçları ve olduğundan daha kilolu görünümüyle hayranlarının dikkatini çekti.
Sarı saçlarıyla tanınan Lady Gaga da sette koyu renk saçlarıyla bambaşka biri gibi görünüyordu.
Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci'nin hayatına odaklanılan House of Gucci filminde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci'nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanılıyor.
Filmde, Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani'ye Lady Gaga hayat veriyor.
Maurizio Gucci'ye Adam Driver hayat verirken, Jared Leto da Gucci markasının kurucusu Aldo Gucci'nin oğlu Paolo Gucci'yi canlandırıyor.
Film, Sara Gay Forden imzalı The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitaptan uyarlandı.
House of Gucci'nin planlanan vizyon tarihi 24 Kasım 2021.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.