Dünyaca ünlü isimleri Tek Dünya: Hep Birlikte Evde (One World: Together At Home) konseriyle bir araya getirip corona virüsle mücadele için 127,9 milyon dolar bağış toplanmasına öncülük eden Lady Gaga 'nın albüm detayları ortaya çıktı.

Chromatica albümü hakkında bir gönderi paylaşan Lady Gaga, albümdeki şarkı listesini gösteren fotoğrafa, Ariana Grande'yi Rain On Me , BlackPink'i Sour Candy, Elton John'u ise Sine From Above şarkılarının üstüne etiketleyerek yıldızlarla işbirliği yaptığını ilan etti.