Lady Gaga’nın yeni şarkısı internete sızdırıldı

Sanatçının hayranları, Twitter üzerinden sızdırılan şarkıya övgüler düzdü. Bazıları, şarkının, Lady Gaga’nın yeni single’ı olduğunu savunurken bazıları da gelecek altıncı stüdyo albümünde yer alacak şarkılardan biri olduğunu tahmin etti.