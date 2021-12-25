Lahit mezar bulunan bölgede 'Hermes' figürlü yüzüğe ulaşıldı

ACİL KURTARMA KAZISI

Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlanıldı. Kazı sırasında ‘2 numaralı’ olarak belirlenen mezarda; sol el parmak kısmında 1 altın ve üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı 1 gümüş yüzük ile cam bilezik, cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ve bronz kolye ucu, karın kısmında bronz madeninden kemer tokası bulundu.