Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'daki antik tiyatro, bin 600 yıl sonra, yoğun bir çalışmanın ardından ayağa kaldırıldı.

Antik kentte, milattan önce 2’nci yüzyılda yapılan 15 bin kişilik antik tiyatroda yürütülen restorasyon çalışmalarında son taşı da kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek koydu ve yaşadıkları mutluluğu ifade etti.