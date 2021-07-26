Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı

26.07.2021 - 14:30
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2019 yılında başlanan antik tiyatronun restorasyon çalışmaları tamamlandı.
İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'daki antik tiyatro, bin 600 yıl sonra, yoğun bir çalışmanın ardından ayağa kaldırıldı.
Antik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmayı başardıklarını belirten Şimşek, "Tiyatroda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği katkılarla, 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından orijinalliği korunarak çalışmaları tamamladık" dedi.