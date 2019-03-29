Laodikya'da İmparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu (Dünyada eşi ve benzeri yok)

Arkeologları çok heyecanlandıran buluş sırasında 356 parça halindeki heykel titiz bir çalışmayla birleştirildi. Tamamlandıktan sonra 3 metre boyunda olan imparator Traian heykelinin, dünyada şimdiye kadar bulunan imparator heykelleri arasında özellikleri açısından en önemlilerinden biri olduğu kaydedildi.

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DÜNYA ARKEOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR HEYKEL



Konuyla ilgili açıklama yapan Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan imparator heykelinin dünya arkeolojisi açısından önemli bir eser olduğunu belirterek, "Stadyum Caddesi'nde yaptığımız kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan imparator heykelini 356 parça halinde bulduk. Heykel, M.S. 494 depreminde yıkılan çeşme blokları altında kaldığı için parçalara ayrılmış. Kazı heyeti titiz bir çalışmayla 356 parçayı birleştirerek heykeli tamamladı. Heykelin Erken Bizans Dönemi'nde korunmasının nedeni ise, hristiyanlığı serbest bırakan imparator büyük Konstantin sanılmasıdır. Bu yönüyle de önemli bir eserdir. Portre özellikleri ve sanatsal yönü değerlendirildiğinde heykel, dünyada eşi benzeri olmayan eserler içinde yer alıyor" dedi.