Lea Seydoux'a, Cannes'da corona virüs engeli

Corona virüs testi pozitif çıkan Lea Seydoux, 4 filminin gösterildiği 74. Cannes Film Festivali'ne katılamıyor.

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15.07.2021 - 10:53

Fransız oyuncu ve manken Lea Seydoux'un geçen hafta yaptığı corona virüs testi pozitif çıktı. 36 yaşındaki oyuncunun ertesi gün yaptırdığı test ise negatifti. Buna rağmen çoğu ülkede olduğu gibi Fransa'daki 10 günlük karantina kuralı, Seydoux'a engel oldu.





Bu yıl dört filmiyle birden Cannes'a katılan oyuncu, ihtişamlı bir festival haftası geçirme şansını kaybetti.





Lea Seydoux; The French Dispatch, ADeception,France ve The Story of My Wife'ın gala ve basın toplantılarını kaçırdı.





Seydoux'dan konuyla iligli yapılan açıklamada: "Ne yazık ki Paris'te kendimi karantinaya almalıyım ve bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılamayacağım" dedi.





Sinamanın en sevdiği festivale dönüşünü kutlayamadığını için üzgün olduğunu belirten oyuncu, "Dikkatli olmak ve herkesi korumak için üzerime düşeni yapmak güvenli ve sağlıklı olmak için gerekli. Dört yönetmenimi ve oyuncu kadrosunu olağanüstü başarılarından dolayı alkışlıyorum. Uzaktan ve düşüncelerde, tüm kalbimle yanınızdayım” dedi.