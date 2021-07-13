LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında

Basketbolun yaşayan efsanelerinden LeBron James, başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasına ailesiyle birlikte katıldı. Film, 16 Temmuz'da vizyona giriyor.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 15:44 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 15:57

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 1

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen basketbolun ünlü ismi LeBron James, ailesiyle birlikte Space Jam: Legacy filminin galasına katıldı.

36 yaşındaki efsanevi basketbolcu, rol aldığı filmin galasına eşi Savannah ve altı yaşındaki kızı Zhuri ile birlikte gitti.

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 2

Los Angeles’taki galaya filmin kadrosuna yer alan Don Cheadle, Cedric Joe, Sonequa Martin-Green, Ceyair J Wright ve Harper Leigh Alexander de katıldı.

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 3

Filme sesiyle katkıda bulunan Zendaya, Eric Bauza, Bob Bergen ve Jeff Bergman da galada boy gösterdi.

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 4

Filmin müziğini yapanlardan biri olan ünlü şarkıcı ve besteci John Legend da kırmızı halıdaydı.

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 5

16 Temmuz’da vizyona girecek olan Space Jam: Legacy filmi, kendisi ve oğlunun hayatı için süper güçlü bir kadroya sahip bir takıma karşı, liderlik etttiği Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü Looney Tunes çetesini zafere taşımaya çalışan LeBron'ın hikayesini konu ediyor.

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 6

LeBron, oğlu Dom ile birlikte yoldan çıkmış bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. Onların eve gidebilmelerinin tek koşulu, Looney Tunes'un, yapay zekanın dijitalleştirilmiş şampiyonlarını yenmesidir. Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü bütün Looney Tunes çetesine önderlik eden LeBron, hayatının bu en önemli mücadelesini kazanmayı başarabilecek midir?

LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 7
İşte galadan yansıyanlar...
LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 8
LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 9
LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER