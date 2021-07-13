LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında

LeBron, oğlu Dom ile birlikte yoldan çıkmış bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. Onların eve gidebilmelerinin tek koşulu, Looney Tunes'un, yapay zekanın dijitalleştirilmiş şampiyonlarını yenmesidir. Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü bütün Looney Tunes çetesine önderlik eden LeBron, hayatının bu en önemli mücadelesini kazanmayı başarabilecek midir?