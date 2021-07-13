LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında

ntv.com.tr 13.07.2021 - 15:44 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 15:57
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen basketbolun ünlü ismi LeBron James, ailesiyle birlikte Space Jam: Legacy filminin galasına katıldı.
36 yaşındaki efsanevi basketbolcu, rol aldığı filmin galasına eşi Savannah ve altı yaşındaki kızı Zhuri ile birlikte gitti.
Los Angeles’taki galaya filmin kadrosuna yer alan Don Cheadle, Cedric Joe, Sonequa Martin-Green, Ceyair J Wright ve Harper Leigh Alexander de katıldı.
Filme sesiyle katkıda bulunan Zendaya, Eric Bauza, Bob Bergen ve Jeff Bergman da galada boy gösterdi.
Filmin müziğini yapanlardan biri olan ünlü şarkıcı ve besteci John Legend da kırmızı halıdaydı.
16 Temmuz’da vizyona girecek olan Space Jam: Legacy filmi, kendisi ve oğlunun hayatı için süper güçlü bir kadroya sahip bir takıma karşı, liderlik etttiği Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü Looney Tunes çetesini zafere taşımaya çalışan LeBron'ın hikayesini konu ediyor.
LeBron, oğlu Dom ile birlikte yoldan çıkmış bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. Onların eve gidebilmelerinin tek koşulu, Looney Tunes'un, yapay zekanın dijitalleştirilmiş şampiyonlarını yenmesidir. Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü bütün Looney Tunes çetesine önderlik eden LeBron, hayatının bu en önemli mücadelesini kazanmayı başarabilecek midir?