LeBron James'li Space Jam 2'den yeni görseller paylaşıldı

Michael Jordan'ı ardından LeBron James'in başrolde olacağı Space Jam: A New Legacy'den görseller yayınlahdı.

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06.03.2021 - 13:57

Bir neslin çocukluğu için büyük anlam taşıyan Space Jam filminin devamı Space Jam: A New Legacy, izleyici karşısına geçmek için hazırlık yapıyor. Geçtiğimiz akşam filmden birçok görsel paylaşıldı.





Beyazperde'nin haberine göre; orijinal filmde o dönemin büyük basketbol yıldızı Michael Jordan'ı başrolde izlemiştik. Şimdi ise LeBron James, Jordan'ın yerini alıyor.

Warner Bros bünyesinde geliştirilen ve uzun süredir beklenen filmin oyuncu kadrosunda James'in yanı sıra Star Trek: Discovery, The Walking Dead, Once Upon A Time, The Good Wife gibi yapımlardan tanıdığımız Sonequa Martin-Green; Marvel Sinematik Evreni'nin yıldızı Don Cheadle; ilk kez oyunculuk performansı sergileyen genç isim Cedric Joe; NBA oyuncuları olan Damian Lillard, Anthony Davis ve Klay Thompson, WNBA yıldızları olan Phoenix Mercury'den Diana Taurasi ile Los Angeles Sparks'tan Chiney ve Nneka Ogwumike gibi isimler yer alıyor.





Filmde Don Cheadle AI G Rhythm isimli insansı robotu canlandırıyor olacak. Cedric Joe ise LeBron James'in oğlu olarak karşımıza çıkacak.





Space Jam: A New Legacy'nin yapımcısı Ryan Coogler, film hakkında şu sözleri sarf etti: "Ana düşünce siyahi bir baba olmayı yakından incelemek ve baba olmanın özellikle LeBron James gibi eşsiz biri için nasıl olacağına değinmek." LeBron James, Coogler'ın sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapmaları gereken şeyi yapmak için çocuklarını kendilerinden uzak tutan ebeveynler var. Ama bazen bir çocuğun gözlerine bakmalısınız ve açık görüşlü olmalısınız. Hayalini kurdukları kişiye dönüşmeleri için onlara kulak vermelisiniz."