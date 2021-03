LeBron James'li Space Jam 2'den yeni görseller paylaşıldı

Warner Bros bünyesinde geliştirilen ve uzun süredir beklenen filmin oyuncu kadrosunda James'in yanı sıra Star Trek: Discovery, The Walking Dead, Once Upon A Time, The Good Wife gibi yapımlardan tanıdığımız Sonequa Martin-Green; Marvel Sinematik Evreni'nin yıldızı Don Cheadle; ilk kez oyunculuk performansı sergileyen genç isim Cedric Joe; NBA oyuncuları olan Damian Lillard, Anthony Davis ve Klay Thompson, WNBA yıldızları olan Phoenix Mercury'den Diana Taurasi ile Los Angeles Sparks'tan Chiney ve Nneka Ogwumike gibi isimler yer alıyor.