Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini

İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müzayede evi tarafından temmuz ayında düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

05.06.2021 - 10:53

Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini - 1
Rönesans döneminin İtalyan filozofu ve sanatçısı Leonardo da Vinci'nin Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin temmuz ayında düzenlenecek Christie’s müzayedesinde 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor

Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini - 2
Christie’s; pembe-bej bir kağıt parçası üzerine yapılmış çizimin, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında hâlâ özel ellerde olan birkaç çizimden biri olduğunu belirtiyor.
Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini - 3

Reuters’e göre; çizim, şu anda sanatçının en pahalı çizimlerinden biri olan ve 11,2 milyon dolara satılarak rekor fiyatı elinde tutan Horse and Rider'ını yeneceği düşünülüyor.
Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini - 4

Çizim, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce müzayede evinde sergilendi.



Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini - 5
Sanat eseri, açık artırma öncesi Londra’da ve Hong Kong’da da sergilenecek
Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini - 6

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER