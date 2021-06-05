Leonardo da Vinci Bir Ayının Kafası çizimine rekor fiyat tahmini

İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müzayede evi tarafından temmuz ayında düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

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05.06.2021 - 10:53

Rönesans döneminin İtalyan filozofu ve sanatçısı Leonardo da Vinci'nin Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin temmuz ayında düzenlenecek Christie’s müzayedesinde 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor





Christie’s; pembe-bej bir kağıt parçası üzerine yapılmış çizimin, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında hâlâ özel ellerde olan birkaç çizimden biri olduğunu belirtiyor.



Reuters’e göre; çizim, şu anda sanatçının en pahalı çizimlerinden biri olan ve 11,2 milyon dolara satılarak rekor fiyatı elinde tutan Horse and Rider'ını yeneceği düşünülüyor.

Çizim, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce müzayede evinde sergilendi.





Sanat eseri, açık artırma öncesi Londra’da ve Hong Kong’da da sergilenecek