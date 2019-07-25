Leonardo DiCaprio set şartı: Kimse benimle göz teması kurmasın
Başrolünde Margot Robbie, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı Once Upon A Time In Hollywood ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun imzasını taşıyan ve eleştirmenlerden tam not alan yapımın çekimleri sırasında Leonardo DiCaprio'nun tuhaf bir şart koştuğu iddia edildi: Kimse benimle göz teması kurmasın
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Inception, The Revenant, The Wolf of Wall Street, Django Unchained, Shutter Island gibi yapımların Oscarlı yıldız oyuncusu Leonardo DiCapriobilindiği kadarıylaTarantino'nun dokuzuncu filmi olan Once Upon A Time In Hollywood'da başrol olarak yer alıyor. Ancak bu filmi çekebilmesi için Tarantino'ya bazı şartlar koştuğu ortaya çıktı.
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Bu şartlardan biri de sette kimsenin onunla göz teması kurmaması oldu.
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İsimsiz bir kaynağın açıklamasına göre, DiCaprio set çalışanlarından bazılarının ona bakmasını istemiyordu.
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Bilindiği üzere Leonardo DiCaprio'nun filmlerde rol alması için farklı şartları da bulunuyor. Bunlardan biri asla bir süper kahraman filminde yer almayacak olması
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Bir diğeri ise seri olan bir filmde yer almak istememesi olarak biliniyor.
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44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, normalde rol aldığı her filmden 20 milyon dolar kazanıyor. Tabii filmlerinin gişe başarısından pay almak üzere de anlaşarak ortalama 45 milyon dolar kazanabiliyor. The Hollywood Reporter’ın haberine göre DiCaprio, yeni filminden 15 milyon dolar ön ödeme aldı.