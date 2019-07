Leonardo DiCaprio set şartı: Kimse benimle göz teması kurmasın

Inception, The Revenant, The Wolf of Wall Street, Django Unchained, Shutter Island gibi yapımların Oscarlı yıldız oyuncusu Leonardo DiCaprio bilindiği kadarıyla'nun dokuzuncu filmi olan'da başrol olarak yer alıyor. Ancak bu filmi çekebilmesi için Tarantino'ya bazı şartlar koştuğu ortaya çıktı.