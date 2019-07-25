Leonardo DiCaprio set şartı: Kimse benimle göz teması kurmasın

1 Tarantino'nun dokuzuncu filmi olan Once Upon A Time In Hollywood'da başrol olarak yer alıyor. Ancak bu filmi çekebilmesi için Tarantino'ya bazı şartlar koştuğu ortaya çıktı. Inception, The Revenant, The Wolf of Wall Street, Django Unchained, Shutter Island gibi yapımların Oscarlı yıldız oyuncusu Leonardo DiCaprio bilindiği kadarıyla'nun dokuzuncu filmi olan'da başrol olarak yer alıyor. Ancak bu filmi çekebilmesi için Tarantino'ya bazı şartlar koştuğu ortaya çıktı.

2 Bu şartlardan biri de sette kimsenin onunla göz teması kurmaması oldu.

3 İsimsiz bir kaynağın açıklamasına göre, DiCaprio set çalışanlarından bazılarının ona bakmasını istemiyordu.





4 Bilindiği üzere Leonardo DiCaprio'nun filmlerde rol alması için farklı şartları da bulunuyor. Bunlardan biri asla bir süper kahraman filminde yer almayacak olması





5 Bir diğeri ise seri olan bir filmde yer almak istememesi olarak biliniyor.