Leonardo DiCaprio’dan Once Upon A Time In Hollywood yorumu: Bunun gibi bir Hollywood filmi yok

Tarantino da filmin kendisi için neden özel olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Bu film Pulp Fiction’da yaptığıma en yakın olan filmim. Muhtemelen benim en kişisel filmim. Sanırım benim hafıza parçam gibi. Alfonso Cuarón’un Roma’sı vardı ve 1970’te Mexico şehrinde geçiyordu. Benim Los Angeles’ım var ve 1969’da geçiyor. Bu, benim. Bu, beni şekillendiren yıl. Altı yaşındaydım. Benim dünyam ve Los Angeles’a aşk mektubum.”