Leonardo DiCaprio’dan Once Upon A Time In Hollywood yorumu: Bunun gibi bir Hollywood filmi yok
ntv.com.tr
Once Upon A Time In Hollywood’un iki yıldız ismi Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, filmin senaristi ve yönetmeni Quentin Tarantino ile Esquire dergisi için bir araya geldi. Tarantino, filmi için, “Los Angeles’a aşk mektubum” derken; Pitt, “Tarantino filmindeyseniz mükemmel ellerdesiniz”; DiCaprio ise “Bunun gibi bir Hollywood filmi yok” dedi.
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Bu yılın en merakla beklenen filmi ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun Once Upon A Time In Hollywood filmi oldu. Esquire dergisi, filmin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio ile yönetmen Quentin Tarantino’yu bir araya getirdi.
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Derginin yaz sayısı için sinemanın üç ünlü yüzü birlikte poz verdi.
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Ünlü isimler, dergiye verdikleri röportajda, filmde rol alan ancak daha sonra hayatlarını kaybeden Luke Perry ve Burt Reynolds hakkında üzüntülerini de dile getirdi.
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Pitt, 1960’lı yıllarda geçen filmde içinde bulunduğu çağ nedeniyle yer almak istediğini belirterek, “O dönem kesinlikle çok eğlenceli” dedi. Pitt ayrıca, “Tarantino iyi iş tedarikçisi. Onun filmlerinden birinde yer alırsanız kendinizi mükemmel ellere teslim ettiğinizi bilirsiniz” ifadesini kullandı.
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“Senaryoyu Quentin’in sesinin değişimi olarak hissettim” diyen Pitt, “Quentin Tarantino’nun eşsiz ve özgün bir şekilde yönetilecek bir filmin yazarı olduğunu biliriz” şeklinde konuştu.
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Leonardo DiCaprio da “Filmin geçtiği dönem harikaydı. Film, Hollywood’a bir saygı niteliğinde. Bunun gibi bir Hollywood filmi olduğunu sanmıyorum; bir aktörün ve dublörünün günlük hayatlarını anlatan, hem Hollywood setinde hem de Hollywood hakkında olan bir film” dedi.
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“Quentin, Amerika’daki değişimi ve aynı zamanda karakterlerin gözünden Hollywood’daki değişimi çok akıllıca birleştirmiş” diyen DiCaprio, “Senaryoyu ilk okuduğumda büyüleyici geldi” ifadesini kullandı.
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Daha önce Martin Scorsese ve Steven Speilberg gibi yönetmenlerle de çalışan DiCaprio, Quentin Tarantino’nun setinin “çok cazip” olduğunu dile getirdi.
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Tarantino da filmin kendisi için neden özel olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Bu film Pulp Fiction’da yaptığıma en yakın olan filmim. Muhtemelen benim en kişisel filmim. Sanırım benim hafıza parçam gibi. Alfonso Cuarón’un Roma’sı vardı ve 1970’te Mexico şehrinde geçiyordu. Benim Los Angeles’ım var ve 1969’da geçiyor. Bu, benim. Bu, beni şekillendiren yıl. Altı yaşındaydım. Benim dünyam ve Los Angeles’a aşk mektubum.”
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