Leonardo DiCaprio'dan oyuncu olmak isteyenlere ipuçları

1 The Mirror’a konuşan Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino ve Brad Pitt’le çalıştığı Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmi ve sektör hakkında konuştu.







2 Ünlü yıldız DiCaprio, film endüstrisinde kariyer yapmak isteyen oyuncu adaylarına tavsiye verdi.







3 44 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Film çekmeye dair en güzel şey, filmlerde çalışmak ve bu sektöre girmek isteyenlere söylediğim ilk şey; yaptığınız işin sonsuza kadar pelikülden oluşan bir tarihe kazınmasıdır."







4 “Benim gibi, onları izlemeye başlayın, gidin ve sizden önce neler yapıldığını görün”







5 "Kendinizi bu harikaların bazılarıyla karşılaştırın ve işte oradan başlayın" diyen DiCaprio "Daima film izliyorum ve sinema tarihinde yapılanlar beni büyülüyor" ifadelerini kullandı.



