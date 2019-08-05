Leonardo DiCaprio'dan oyuncu olmak isteyenlere ipuçları
Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) filmiyle gündemde olan ünlü yıldız Leonardo DiCaprio film sektörü hakkında konuştu ve oyuncu olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.
1
The Mirror’a konuşan Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino ve Brad Pitt’le çalıştığı Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmi ve sektör hakkında konuştu.
2
Ünlü yıldız DiCaprio, film endüstrisinde kariyer yapmak isteyen oyuncu adaylarına tavsiye verdi.
3
44 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Film çekmeye dair en güzel şey, filmlerde çalışmak ve bu sektöre girmek isteyenlere söylediğim ilk şey; yaptığınız işin sonsuza kadar pelikülden oluşan bir tarihe kazınmasıdır."
4
“Benim gibi, onları izlemeye başlayın, gidin ve sizden önce neler yapıldığını görün”
5
"Kendinizi bu harikaların bazılarıyla karşılaştırın ve işte oradan başlayın" diyen DiCaprio "Daima film izliyorum ve sinema tarihinde yapılanlar beni büyülüyor" ifadelerini kullandı.
6
Quentin Tarantino Bir Zamanlar Hollywood’da filmiyle ABD gişesinde kendi rekorunu kırmıştı. Filmde Margot Robbie, Austin Butler ve Emile Hirsch gibi isimler de rol alıyor.