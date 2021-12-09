Leonardo DiCaprio'nun babası George DiCaprio ilk rolünü Licorice Pizza'da oynadı

Haberler 09.12.2021 - 10:40
Leonardo DiCaprio'nun babası George DiCaprio, Paul Thomas Anderson'ın yeni komedi-dram filmi Licorice Pizza'daki kısa rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
1973'te geçen aşk hikayesinde iki yeni oyuncu yer alıyor: Amerikalı pop rock grubu Haim'in üyesi Alana Haim ve merhum Phillip Seymour Hoffman'ın oğlu Cooper Hoffman. Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits ve Benny Safdie de oyuncular arasında.
Independent'in haberine göre Revenant'ın başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio, babasının Anderson'ın eleştirmenlerce beğenilen olgunlaşma filmindeki rolünü öğrendiği 5 Aralık Pazar günü, Jennifer Lawrence'ın da başrolde olduğu, yakında çıkacak filmi Don't Look Up'ın galasındaydı.
O sırada ET'ye verdiği röportajda DiCaprio, şöyle haykırdı:
"Henüz izlemedim ama babam George DiCaprio'nun bir Paul Thomas Anderson filminde küçük bir rolü var!"
Oscar ödüllü oyuncu habere tepki olarak, "Bugün güzel bir gündü" diye ekledi.
George'un Anderson'ın filminde "su yatağı dükkanındaki eksantrik bir hippiyi" canlandırdığını ilk olarak New York Times gazetecisi Kyle Buchanan açıklamıştı.
Muhabire konuşan Anderson, "şu su yataklarından satan peruk dükkanı sahibi bir adamın resmini çizdiğini" ve bu tasvire tıpatıp uyan birini tanıdığını ama kim olduğunu hatırlayamadığını söylemişti.
Anderson, "Ve bir şimşek çakması gibi hatırladım, 'Leo'nun babası tam da buna benziyor!' dedim" ifadelerini kullanmıştı.
Ateşli Geceler'in (The Boogie Nights) yönetmeni daha sonra onu bulmuş ve canlandırmasını istediği karakteri anlatmıştı.
George, Licorice Pizza'nın bir parçası olmayı çabucak kabul etmiş ve Anderson'a DiCaprio'nun ona gerçekten de bir su yatağı şirketine sahip olduğunu söyleyip söylemediğini sormuştu.
78 yaşındaki George, Anderson'a "Adı Foggy Bottom'dı" demişti.
Licorice Pizza, Türkiye'de 7 Ocak 2022'de vizyona girecek.