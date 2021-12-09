Leonardo DiCaprio'nun babası George DiCaprio ilk rolünü Licorice Pizza'da oynadı

George'un Anderson'ın filminde "su yatağı dükkanındaki eksantrik bir hippiyi" canlandırdığını ilk olarak New York Times gazetecisi Kyle Buchanan açıklamıştı.

Muhabire konuşan Anderson, "şu su yataklarından satan peruk dükkanı sahibi bir adamın resmini çizdiğini" ve bu tasvire tıpatıp uyan birini tanıdığını ama kim olduğunu hatırlayamadığını söylemişti.

Anderson, "Ve bir şimşek çakması gibi hatırladım, 'Leo'nun babası tam da buna benziyor!' dedim" ifadelerini kullanmıştı.