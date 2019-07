Leonardo DiCaprio'nun yıllar içindeki değişimi

1 Leonardo DiCaprio / Growing Pains (1984)

2 Leonardo DiCaprio ve Max Elliott Slade / Parenthood (1990)

3 Leonardo DiCaprio ve Ellen Barkin / This Boy's Life (1993)

4 Leonardo DiCaprio / Total Eclipse (1995)

5 Leonardo DiCaprio / Marvin's Room (1996)

6 Claire Danes ve Leonardo DiCaprio

7 Leonardo DiCaprio in Romeo + Juliet (1996)

8 Leonardo DiCaprio / Titanic (1997)

9 Virginie Ledoyen / The Beach (2000)

10 Leonardo DiCaprio ve Christopher Walken / Catch Me If You Can (2002)

11 Leonardo DiCaprio, Jonathan Brent ve Shane Edelman / Catch Me If You Can (2002)

12 Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis ve Gary McCormack / Gangs of New York (2002)

13 Leonardo DiCaprio / The Departed (2006)

14 Leonardo DiCaprio / Blood Diamond (2006)

15 Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo / Shutter Island (2010)

16 Leonardo DiCaprio ve Djimon Hounsou / Blood Diamond (2006)

17 Leonardo DiCaprio / Body of Lies (2008)

18 Leonardo DiCaprio / Inception (2010)

19 Leonardo DiCaprio ve Clint Eastwood / J. Edgar (2011)

20 Leonardo DiCaprio / J. Edgar (2011)

21 Leonardo DiCaprio / Django Unchained (2012)

22 Leonardo DiCaprio / The Wolf of Wall Street (2013)

23 Leonardo DiCaprio / The Great Gatsby (2013)

24 Leonardo DiCaprio / Before the Flood (2016)

25 Leonardo DiCaprio / The Revenant (2015)

26 Leonardo DiCaprio / The Revenant (2015)

27 Leonardo DiCaprio ve Brie Larson