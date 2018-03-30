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Leyla ile Mecnun kitap olarak dönüyor

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak, dizinin sevenlerine kitap müjdesi verdi.

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    Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, Burak Aksak'ın kaleminden çıkan ve bir döneme damga buran Leyla ile Mecnun kitap olarak dönüyor.
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    Bir dönem film olacağı da öne sürülen dizinin senaristi Burak Aksak kitap görseli paylaşarak, "Bir yanımız çöl, bir yanımız deniz. Pek bi yakında, eli kulağında" mesajı yayınladı.
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    Dizi sonrası Serkan Bozkurt'un hayat verdiği İsmail Abi, Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı Erdal Bakkal gibi birçok karakter de fenomenleşmişti.
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    2011 yılında TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, 3 sezon boyunca ekranlara geldikten sonra dizi 104. bölümde final yaparak izleyiciye veda etmişti.
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    Leyla ile Mecnun'nun tüm bölümlerini puhutv'den ücretsiz olarak yayında. İşte Leyla ile Mecnun'dan yansıyan bazı kareler...
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