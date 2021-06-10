Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu: Deniz Işın

Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, "Aa bak yeni Leyla!" notunu düştü.

Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.





