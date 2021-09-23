Likya uygarlığının yitik eserlerinin kopyaları Kaş'taki su altı parkında sergilenecek

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 12:27
Antalya'nın Kaş ilçesinde, bölgeden kaçırılmış Likya uygarlığına ait tarihi eserlerin kopyalarının deniz altında sergileneceği "Likya-Kaş Su Altı Sanat Parkı"nın çalışmaları tamamlanmak üzere.
Kaymakamlık, Kaş Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yürütülen projede, bilimsel araştırma sonucunda belirlenen tarihi eserlerin suya dayanıklı malzemelerden benzerleri yapıldı.
Yazıcı, su altına indirilecek eserlerin bilimsel bakış açısıyla Likya mitolojisinden esinlenerek, bölgeden kaçırılan yitik mirastan seçildiğini söyledi.
Projeyle yılda 80 bin olan dalış sayısının 300 bine ulaşmasının ve turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasının amaçlandığını aktaran Yazıcı, "Bölgeye tur tekneleriyle gelen ziyaretçilerin de dalış yapmadan izleyebileceği bir alan yaratılması hedefleniyor. Limanağzı bölgesine indirilen eserler, 5 metreden 20 metreye kadar yayılacak derinlikle ziyaretçilerine keyifli bir seyir sunacak" dedi.
Yazıcı, "Eserlerin indirildiği alanda yoğun bir şekilde oluşan teknelerin çapa atma baskısı proje sayesinde engellenerek, posedonia çayırlarının korunması adına alana sabit tonozlar yerleştirilecek" diye konuştu.