Linet adım adım Eurovision'a

Haberler 05.01.2022 - 12:05
Linet, Türkiye’nin 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail’i temsil edebilmek için katıldığı X Factor adlı yarışmasında bir kez daha sahneye çıktı.
Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı, My Number One şarkısındaki başarısıyla üst tura yükselmeyi başardı.
Linet'in seslendirdiği My Number One, 2005 yılında Ukrayna'da düzenlenen 50. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Helena Paparizou'yla Yunanistan'a birinciliği getirmişti.
Linet, geçtiğimiz günlerde "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail'de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail'i temsil ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail'i temsil ederim, sonraki sene Türkiye'yi temsil ederim" diye konuşmuştu.