Linet adım adım Eurovision'a

Şarkıcı Linet Eurovision 2022'de İsrail'i temsil etmek için katıldığı X Factor yarışmasında bir üst tura daha yükseldi. Linet, My Number One şarkısındaki başarısıyla dans performansıyla da jüri üyelerinden alkış aldı.

Haberler 05.01.2022 - 12:05

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Linet, Türkiye’nin 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail’i temsil edebilmek için katıldığı X Factor adlı yarışmasında bir kez daha sahneye çıktı.


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Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı, My Number One şarkısındaki başarısıyla üst tura yükselmeyi başardı.


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Linet'in seslendirdiği My Number One, 2005 yılında Ukrayna'da düzenlenen 50. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Helena Paparizou'yla Yunanistan'a birinciliği getirmişti.


Linet adım adım Eurovision'a - 4

Linet, geçtiğimiz günlerde "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail'de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail'i temsil ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.


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Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail'i temsil ederim, sonraki sene Türkiye'yi temsil ederim" diye konuşmuştu.

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