Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim

Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki XFactor yarışmasına katılan Linet, Türkiye’den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirtti. Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek" diye konuştu.

Haberler 28.12.2021 - 12:14

Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim - 1

Linet (46), Gürcistan’ın Batum şehrinde konser verdi. Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için XFactor yarışmasına katılan Linet, son durum hakkında bilgi verdi.

Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim - 2

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Üçüncü tura kaldığını açıklayan şarkıcı, "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum" şeklinde konuştu.


Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim - 3

Türkiye’den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek" dedi.

Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim - 4

Linet geçtiğimiz aylarda katıldığı XFactor yarışmasının eleme turunda İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söylemişti.

Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim - 5

46 yaşındaki şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışlamıştı.

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