Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Üçüncü tura kaldığını açıklayan şarkıcı, "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum" şeklinde konuştu.





