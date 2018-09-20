Loki ve Scarlet Witch dizi oluyor
Sinemada gişe rekorları kıran Marvel evreninin süper kahramanlanı ekrana taşınıyor. Tom Hiddleston'ın canlandırdığı Loki ve Elizabeth Olsen'in hayat verdiği Scarlet Witch dizileri için düğmeye basıldı.
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1Marvel’ın ünlü kahramanları Loki ve Scarlet Witch, kendi dizilerinin kahramanı olmaya hazırlanıyorlar.
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2Disney, Marvel evreninden çeşitli karakterleri mini dizi olarak ekrana taşımaya hazırlanıyor. Şimdilik Loki ve Scarlet Witch dizileri dışında kesinleşmiş bir projenin olmadığı söyleniyor.
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3Marvel ve Disney konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etse de karakterleri beyazperdede olduğu gibi Tom Hiddleston ve Elizabeth Olsen’ın canlandıracağı iddia edildi.
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Variety’nin haberine göre, iki dizi de altı ya da sekiz bölümden oluşacak ve prodüksiyon bütçeleri filmlerle eş düzeyde olacak.
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5Dizilerin prodüksiyonunu Marvel Studios yürütürken yapım sürecinde şirketin ünlü simalarından Kevin Feige rol alacak.
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6Projeler için senarist arayışına başlandığı da diğer detaylar arasında.
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7Disney’in içerik platformunun 2019 sonlarında açılması bekleniyor.
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8Platform için hazırlanan iddialı içerikler arasında Jon Favreau’lu Star Wars dizisi, High School Musical uyarlaması ve Lady and the Tramp filmi var. Öte yandan Marvel TV Studios ve Disney’in ortaklığı farklı platformlarda yayınlanan Agents of S.H.I.E.L.D. ve Daredevil dizilerinde de devam ediyor.