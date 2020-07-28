Londra'da nehir kenarında bale gösterisi

Corona virüs salgını sebebiyle gösteri yapamayan bale ve opera sanatçıları, sanatlarını sokağa taşıdı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir balerin, nehir kıyısında gezenlere, Kuğu adlı klasik müzik eşliğinde bale gösterisi yaptı.

DHA 28.07.2020 - 15:10

Londra'da nehir kenarında bale gösterisi - 1
Pandemi nedeniyle gösteri yapamayan bale ve opera sanatçıları, sanatlarını sokağa taşıdı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir balerin, nehir kıyısında gezenlere, Kuğu adlı klasik müzik eşliğinde bale gösterisi yaptı.
Londra'da nehir kenarında bale gösterisi - 2
Londra bulunan Regent’s Kanal’ın kenarında izleyenleri büyüleyen isimsiz balerininin su kenarındaki gösterisi, Okan Okumuş adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi.
Londra'da nehir kenarında bale gösterisi - 3
Ünlü besteci Camille Saint-Saëns’in Kuğu (Le Cygne) adlı eseriyle dans eden balerini, Kanal’da gezen çok sayıda kişi ilgiyle izledi.
Londra'da nehir kenarında bale gösterisi - 4
İşte nehir kenarı bale gösterisinden yansıyanlar...
Londra'da nehir kenarında bale gösterisi - 5
Londra'da nehir kenarında bale gösterisi - 6

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