Louvre Müzesi’nin kapılarına corona virüs kilidi

İKİ GÜNDÜR KAPALI

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Paris’teki Louvre Müzesi, corona virüs tehlikesi nedeniyle ziyaretçilere kapalı. Müze çalışanlarının salgın endişesiyle iki gündür çalışmayı reddettiği, bu nedenle bu kararın alındığı belirtildi.