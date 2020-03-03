Louvre Müzesi’nin kapılarına corona virüs kilidi

Corona virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa’da, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, sağlıklarından endişe eden müze görevlileri çalışmayı reddettiği için iki gündür kapılarını açmıyor.

03.03.2020 - 11:06

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan corona virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan Fransa’da korku büyüyor.

İKİ GÜNDÜR KAPALI

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Paris’teki Louvre Müzesi, corona virüs tehlikesi nedeniyle ziyaretçilere kapalı. Müze çalışanlarının salgın endişesiyle iki gündür çalışmayı reddettiği, bu nedenle bu kararın alındığı belirtildi.

ÇALIŞANLAR OYLAMAYLA KARAR VERDİ

Louvre çalışanlarının üye olduğu CGT sendikasının iş yeri temsilcisi Christian Galani, aralarında bir oylama yaptıklarını ve çalışmamaya karar verdiklerini aktardı. Galani, hayatlarına ve sağlıklarına yönelik bir tehdit altındayken çalışmama yönünde yasal haklarını kullandıklarını belirtti.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE

Louvre yetkililerinin corona virüs paniği nedeniyle kapattığı müze, yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Müze, bir önceki yıla göre 600 bin daha az ziyaretçi ağırlasa da 2019’da 9,6 milyon ziyaretçi çekmesiyle geçen yılın en çok tercih edilen müzesi olmuştu. Ziyaretçi sayısındaki düşüşte, yaz sezonu boyunca Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosunun bulunduğu bölümün tadilatta olmasının etkili olduğu belirtilmişti.

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