Louvre Müzesi’nin kapılarına corona virüs kilidi

03.03.2020 - 11:06
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan corona virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan Fransa’da korku büyüyor.
İKİ GÜNDÜR KAPALI
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Paris’teki Louvre Müzesi, corona virüs tehlikesi nedeniyle ziyaretçilere kapalı. Müze çalışanlarının salgın endişesiyle iki gündür çalışmayı reddettiği, bu nedenle bu kararın alındığı belirtildi.
ÇALIŞANLAR OYLAMAYLA KARAR VERDİ
Louvre çalışanlarının üye olduğu CGT sendikasının iş yeri temsilcisi Christian Galani, aralarında bir oylama yaptıklarını ve çalışmamaya karar verdiklerini aktardı. Galani, hayatlarına ve sağlıklarına yönelik bir tehdit altındayken çalışmama yönünde yasal haklarını kullandıklarını belirtti.
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE
Louvre yetkililerinin corona virüs paniği nedeniyle kapattığı müze, yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.