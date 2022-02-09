Lübnan makamları tarafından Irak'a teslim edilen Mezopotamya medeniyetlere ait 337 parça tarihi eser, başkent Bağdat'taki Irak Ulusal Müzesi'nde sergilendi. Lübnan'ın, ülkenin kuzeyindeki El-Heri bölgesindeki bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eseri Irak'a teslim ettiği belirtildi. Eserlerin teslim edilmesi münasebetiyle başkent Beyrut'taki Lübnan Ulusal Müzesi'nde tören düzenlendi. Törene, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el-Murteza'nın yanı sıra Irak'ın Beyrut Büyükelçisi Haydar el-Berrak ile Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından bir heyet katıldı. Murteza burada yaptığı konuşmada, Heri'deki Nabu Müzesi'nde sergilenen 337 eseri Irak'a teslim ettiklerini söyledi. Lübnanlı Bakan, "Şahsım, Başbakan Necib Mikati ve tüm Lübnanlılar adına Lübnan ve Irak'ın bir ve bütün olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. İşte diğer kareler...