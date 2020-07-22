Madame Tussauds Müzesi'nde Kanye West heykeli hazırlığı

ntv.com.tr 22.07.2020 - 09:55 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 10:01
New York’taki Madame Tussauds Müzesi, Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West’in ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamasının ardından iki rakip haline gelen Donald Trump ve Kanye West’in yeni heykellerini görücüye çıkardı.
43 yaşındaki şarkıcı West’in resmi olarak başkan adaylığını ilan etmesinin ardından müze, ünlü rap’çinin başkan olma olasılığı için hazırlıklı olduklarını söyleyerek West’in büstünü hazırlamaya başladı.
Madam Tussauds tarafından yayınlanan görseller, balmumu heykellerin henüz tamamlanmadan önceki yaratım aşamasını gözler önüne seriyor.
Düzenlediği mitingde kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” dedi.