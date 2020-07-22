Madame Tussauds Müzesi'nde Kanye West heykeli hazırlığı

New York’taki Madame Tussauds Müzesi, Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West ’in ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamasının ardından iki rakip haline gelen Donald Trump ve Kanye West’in yeni heykellerini görücüye çıkardı.

43 yaşındaki şarkıcı West’in resmi olarak başkan adaylığını ilan etmesinin ardından müze, ünlü rap’çinin başkan olma olasılığı için hazırlıklı olduklarını söyleyerek West’in büstünü hazırlamaya başladı.

West geçen hafta, Oklahoma'da bağımsız aday olarak oy pusulasına ismini yazdırmak için 35 bin dolarlık bir başvuru ücreti ödedi. Ancak yakın zamanda tartışmalı bir siyasi miting düzenlediği Güney Caroline'de oy pusulasına girmek için gereken 10 bin imzayı sunmadı.

Düzenlediği mitingde kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” dedi.

Kürtaj konusunda görüşlerini açıklayan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” ifadesini kullandı. West ayrıca uyuşturucu kullanımının yasal olması gerektiğini de vurguladı.