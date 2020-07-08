Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak

250 yıllık tarihiyle tanınmış liderlerden, başarılı sporculara, çığır açan bilim adamlarından en popüler müzik ve sinema yıldızlarına ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul 10 Temmuz Cuma günü yeniden ziyarete açılıyor. Yıldızlar yeniden açılışın ilk gününde maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla maskeleri takılı olarak ziyaretçileri karşılayacak.
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08.07.2020 - 14:25
Dünyaca ünlü yıldızların balmumu figürleriyle yan yana gelme fırsatı sunan Madame Tussauds İstanbul 10 Temmuz Cuma günü yeniden ziyaretçiyle buluşuyor. Covid-19 ile mücadele sürecinde Çin başta olmak üzere tüm dünyadaki merkezlerini ziyarete kapatan Madame Tussauds’un İstiklal Caddesi üzerindeki merkezi yoğun hijyen ve güvenlik önlemleriyle ilk ziyaretçilerini karşılayacak. Merkez içerisinde sergilendikleri noktalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen Madame Tussauds İstanbul’un yıldızları ilk ziyaretçilerini, maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla maskeleri takılı olarak karşılayacak. Yıldızların merkez içerisindeki yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı.
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