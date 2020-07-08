Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak

Dünyaca ünlü yıldızların balmumu figürleriyle yan yana gelme fırsatı sunan Madame Tussauds İstanbul 10 Temmuz Cuma günü yeniden ziyaretçiyle buluşuyor. Covid-19 ile mücadele sürecinde Çin başta olmak üzere tüm dünyadaki merkezlerini ziyarete kapatan Madame Tussauds’un İstiklal Caddesi üzerindeki merkezi yoğun hijyen ve güvenlik önlemleriyle ilk ziyaretçilerini karşılayacak. Merkez içerisinde sergilendikleri noktalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen Madame Tussauds İstanbul’un yıldızları ilk ziyaretçilerini, maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla maskeleri takılı olarak karşılayacak. Yıldızların merkez içerisindeki yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı.