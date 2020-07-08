Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak

250 yıllık tarihiyle tanınmış liderlerden, başarılı sporculara, çığır açan bilim adamlarından en popüler müzik ve sinema yıldızlarına ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul 10 Temmuz Cuma günü yeniden ziyarete açılıyor. Yıldızlar yeniden açılışın ilk gününde maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla maskeleri takılı olarak ziyaretçileri karşılayacak.

08.07.2020 - 14:25

Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 1
Dünyaca ünlü yıldızların balmumu figürleriyle yan yana gelme fırsatı sunan Madame Tussauds İstanbul 10 Temmuz Cuma günü yeniden ziyaretçiyle buluşuyor. Covid-19 ile mücadele sürecinde Çin başta olmak üzere tüm dünyadaki merkezlerini ziyarete kapatan Madame Tussauds’un İstiklal Caddesi üzerindeki merkezi yoğun hijyen ve güvenlik önlemleriyle ilk ziyaretçilerini karşılayacak. Merkez içerisinde sergilendikleri noktalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen Madame Tussauds İstanbul’un yıldızları ilk ziyaretçilerini, maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla maskeleri takılı olarak karşılayacak. Yıldızların merkez içerisindeki yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı.
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 2
Brad Pitt
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 3
Victoria Beckham
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 4
Murat Boz
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 5
Angelina Jolie
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 6
Cristiano Ronaldo
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak - 7
Aleyna Tilki

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