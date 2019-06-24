Madonna dokuzuncu kez Billboard’un zirvesinde
ntv.com.tr
Madame X albüm satışıyla Billboard 200 listesinde birinci sıraya yerleşen Madonna, dokuzuncu kez zirveye tırmanışıyla rekor kırdı.
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‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak adlandırılan Madonna, yeni albümü Madame X ile Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.
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Albüm çıkar çıkmaz 95 bin satış yapan Madonna, dokuzuncu kez en çok albüm satan şarkıcı listesinde birinci sıraya yükselerek rekor kırdı.
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İlk kez 1985 yılında çıkardığı Like A Virgin albümüyle birinci sıraya yükselen 60 yaşındaki ABD’li yıldız, son olarak 2012 yapımı MDNA albümüyle zirvedeydi.
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Madonna, 14’üncü stüdyo albümü olan Madame X’i ilk çıkardığında, “Madame X, gizli bir ajan; dünyayı dolaşan, kimlikten kimliğe bürünen, özgürlük için savaşan, karanlığa ışık getiren, o bir cha cha dansçısı, profesör, bakıcı, devlet başkanı, anne, çocuk, öğretmen, rahibe, şarkıcı, aziz, mahkum” tanımlamasını yapmıştı.
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Madame X, Madonna’nın 2015’te çıkan Rebel Heart’tan beri yayınladığı ilk stüdyo kaydı oldu.