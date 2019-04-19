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Madonna’nın eski nişanlısı Brahim Zaibat Sezen Aksu için geliyor

Madonna’nın eski nişanlısı Brahim Zaibat, Sezen Aksu imzalı “Susma” şarkısının klip ve fotoğraf çekimlerinde dans etmek için Türkiye'ye gelecek.

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    Madonna’nın eski nişanlısı Brahim Zaibat, önümüzdeki hafta İstanbul’a geliyor.


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    Zaibat, Sezen Aksu imzalı “Susma” şarkısının klip ve fotoğraf çekimlerinde dans edecek.


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    21-24 Nisan arasında İstanbul'da olacak olan Brahim Zaibat, Boğaz manzaralı bir otelde kalacak.
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    Dünyaca ünlü star Madonna'nın yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu ve nişanlandığı Zaibat, ünlü yıldızın en büyük aşkı olarak işaret ediliyordu.




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    Pop müziğin kraliçesi Madonna, 2012 senesinde İstanbul'da verdiği konsere Brahim Zaibat ile gelmişti. O dönem uçaktan el ele inen ikili, İstanbul'da Ayasofya ve Sultanahmet'i gezerken objektiflere takılmıştı.
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