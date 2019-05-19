Madonna'nın Eurovision 2019 konserinde Filistin bayrağı sürprizi
ntv.com.tr
Boykot çağrılarına rağmen İsrail'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alan Madonna, dansçıları aracılığıyla İsrail-Filistin barışı çağrısı yaptı. Eurovision'dan Madonna'ya tepki gösterilirken, ünlü şarkıcı, sahne eylemini Instagram hesabından savundu.
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İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacağı haberi duyulur duyulmaz İsrail’e gitmeme çağrısı yapılan, ancak çağrılara aldırmayarak Eurovision’da performans sergileyen Madonna, sahneden mesaj verdi.
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‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan ABD’li şarkıcının, Eurovision’da verdiği mini konser esnasında dansçılarından biri, üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıktı.
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Bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na, Madonna’nın iki dansçısı seyirciye arkalarını dönerek sırtlarındaki bayrakları gösterdi. Birbirlerine sarılarak yürüyen dansçılardan birinde İsrail, diğerinde de Filistin bayrağı vardı.
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Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Eurovision finalinde dansçılarıyla dostluk mesajı verdi.
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Eurovision oylaması öncesinde iki şarkı seslendiren Madonna’nın dansçıları tarafından sergilenen bu eylemle ilgili Eurovision’dan yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti" ifadesi kullanıldı.
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Madonna ise Eurovision performansıyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Madame ❌ bir özgürlük savaşçısıdır. Barış ve birlik çağrısını dünyaya yayma fırsatı bulduğum için minnettarım” dedi.
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Öte yandan 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda damga vuran bir diğer an da İzlanda'yı temsil eden Hatari grubunun, puanlar dağıtılırken, üzerinde “Filistin” yazan bayraklı atkıları açmaları oldu. İzlanda’nın bu hareketiyle ilgili Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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9İşte Madonna'nın Eurovision 2019 performansından yansıyanlar...
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