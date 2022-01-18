Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak

Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın hayatı film oluyor. Material Girl'de 63 yaşındaki şarkıcıyı kızı Lourdes Leon canlandıracak

Haberler 18.01.2022 - 10:31

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 1

Popun divası Madonna'nın (63) hayatı Material Girl ismiyle biyografi filmi oluyor.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 2

Madonna'nın gençliğini oynayacak isimler arasında kızı Lourdes Leon'un (25) adı öne çıkıyor.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 3

Material Girl hakkında bilinenler

Film, şarkıcının 40 yıllık kariyerini işleyecek. Universal Pictures; Amerikalı şarkıcının, kendi hayatını anlatan filmi kendisinin yöneteceği ve senaryoyu Diablo Cody ile birlikte kaleme alacağını doğruladı.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 4

Filmde Amy Pascal, yapımcı; Sara Zambreno ve Guy Oseary ise baş yapımcılar olarak görev alacak.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 5

“ODAK NOKTASI MÜZİK OLACAK”

Madonna, filmle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada daha önce “Bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve bir insan olarak hayatın beni bu dünyada yoluna koymaya çalıştığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Filmin odak noktası hep müzik olacak. benim yola devam etmemi, sanat hayatta kalmamı sağladı. Anlatılmamış ve ilham verici çok fazla hikaye var ve bunları benden daha iyi kim anlatabilir Hayatımın iniş ve çıkışlarını sesim ve vizyonumla paylaşmak çok önemli” demişti.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 6

Film, Madonna’nın Michigan’da Katolik bir ailede yetiştirilmesinden sonra New York’a taşınması ve nihayetinde uluslararası bir yıldız olma yolunda yükselişini anlatacak.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 7

 Madonna'nın oyuncu Carlos Leon  ile birlikteliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu Lourdes Leon, annesini "Tam bir kontrol manyağı" olarak tanımlıyor. 

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 8

"LİSEDEN SONRA BAĞIMSIZ OLDUM"

Lourdes Leon, annesi ile yaptığı nadir açıklamalardan birinde “Eğer ebeveynleriniz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu, onlara sizin üzerinizde baskı yapma fırsatını veriyor” diyen Leon, “Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu, Üniversite paramı bile kendim ödedim” şeklinde konuşmuştu. 

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 9

Annesini övmeyi de ihmal etmeyen Leon, Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyerek, "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım" dedi.

Madonna'yı kızı Lourdes Leon canlandıracak - 10

6 ÇOCUĞU VAR

Lourdes Leon, Madonna'nın en büyük çocuğu. Ünlü yıldızın, yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen Rocco adında bir oğlu ile evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.

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