Madonna'yı Madonna yapan sahne performansları (Madonna 63 yaşında)

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Popun kraliçesi Madonna, bugün 63 yaşına girdi. Sahne performanslarıyla her daim adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bugüne dek sahnede pek çok unutulmaz ana imzasını attı.
30 yıldan uzun bir zamandır dünya çapında hayranlarının karşısına çıkan ABD’li yıldız, gerek görkemli şovlarıyla gerekse de sahnedeki kazalarıyla hafızalarda yer edindi.
Madonna 1984 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne performansı esnasında bir talihsizlik yaşadı. Uzun gelinliği topuklu ayakkabısına takılınca yere kapaklandı. Ancak ünlü şarkıcı bozuntuya vermeden şovuna devam etti. Yıllar sonra Billlboard dergisine verdiği röportajda, "Sahne performansımın bir parçasıymış gibi davrandım" dedi.
Madonna, yine bir MTV gecesinde hafızalara kazınan bir harekete imza attı. 2003 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde birlikte şarkı söyleyen Britney Spears ve Madonna, şarkının ortasında öpüşerek bütün dünyayı şaşırttı.
2012 yılında Super Bowl'da Madonna sahne aldı. Sahneye gladyatör kostümlü erkeklerin taşıdığı tahtla çıkan Madonna, Mısırlı başlığı ve özel kostümüyle Super Bowl tarihinin en görkemli şovlarından birini gerçekleştirdi.
1990 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde de sahne alan Madonna, Fransız Rönesans kostümüyle dans etti. Bu dans, en çok akıllarda kalan Madonna performanslarından biri oldu.
Madonna, 2005 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde, mor kostümüyle enerjik bir performans sergiledi.
Madonna, Prince'in 2016 yılındaki trajik ölümünün ardından Billboard Müzik Ödülleri'nde Stevie Wonder'la birlikte sahnede ünlü şarkıcıyı andı. Prince'in Purple Rain şarkısına gönderme yapmak üzere mor kostüm giyen Madonna, performansıyla seyircileri duygulandırdı.